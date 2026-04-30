High-Intensity Searchlight Systems
TrakkaBeam® is a family of high-intensity searchlight systems engineered to provide powerful, efficient illumination across airborne, maritime and land-based platforms. Utilizing advanced LED/LEP hybrid and Xenon light technologies, these searchlights deliver consistent, long-range light with reduced power consumption and robust performance in demanding operational conditions. TrakkaBeam models offer features such as 360-degree illumination, inertial stabilization for vibration resilience, and compact designs that support versatile installation on aircraft, vessels, ground vehicles or fixed mounts. Many units include integrated, multi-spectral filter wheels for optimized visibility in fog, rain or low-light scenarios and support expansion with additional sensors and controls. Built for mission-critical uses in public safety, search and rescue and defense environments, TrakkaBeam systems balance illumination power, adaptability and reliability.